Calciomercato Lazio, Adekanye arriverà a fine giugno: le tempistiche

Era presente allo stadio Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia, ma per l'arrivo ufficiale di Bobby Adekanye a Roma e alla Lazio bisognerà attendere ancora qualche settimana. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, infatti, l'attaccante olandese di origini nigeriane dovrebbe approdare nella Capitale tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, quando ci sarà modo di sbrigare la solita trafila: prima le visite mediche, poi la deposizione del contratto in Lega. Il club biancoceleste, infatti, finora non ha mai confermato le voci su quei presunti accertamenti medici che già si sarebbero tenuti - in segreto - a Roma. Bisognerà pazientare ancora un po' per vedere Bobby con la maglia della Lazio e il pollice in su.

