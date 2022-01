Calciomercato Lazio, Marusic è imprescindibile: a breve un passo importante

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Adam Marusic, un giocatore una certezza. Non importa dove, quando viene chiamato risponde sempre presente. Trasloca a destra e a sinistra, da centrale a laterale e viceversa, neanche con il cambio modulo ha trovato difficoltà. Le sue caratteristiche si sposano a pieno non solo come quinto ma anche come da terzino. Infatti, tra i pochi della rosa si è rivelato una delle certezze della Lazio. Secondo la rassegna stampa di Radiosei, non a caso è il giocatore più impiegato in assoluto nel corso della stagione con 46 partite disputate e ben 3797 minuti giocati. Il difensore montenegrino è diventato fondamentale non solo quando ancora Simone Inzaghi allenava la rosa, ma anche per lo stesso Sarri tanto da diventare il titolare insieme ad Hysaj. Da poco è stata data la notizia che Marusic ha trovato l'accordo con la Lazio firmando il rinnovo fino al 2025. A breve verrà ufficializzato il tutto. Si può dunque dire che i 5,5 milioni che Lotito mise sul tavolo dell'Ostenda furono un vero e proprio investimento, una scommessa poi vinta dalle prestazioni lodevoli del montenegrino.