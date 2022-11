Calciomercato Lazio, parla l'agente di Luis Alberto: "Non si sente a suo agio..."

Uno dei procuratori che gestisce lo spagnolo spiega la situazione e apre a una cessione già a gennaio: "Vuole confermare..."

Se le coppie cercano di superare generalmente la fatidica "crisi del settimo anno", Sarri e Luis Alberto vivono la loro crisi del secondo anno senza riuscire a trovare punti d'incontro. Impossibile non apprezzare lo spagnolo sotto il profilo tecnico, ma come ha detto l'allenatore ci sono "altre carenze" in ballo. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, nello scorso ottobre c'erano stati contatti tra Tare e la società di procura You First. A spiegare la situazione ci pensa Miguel Alfaro, uno degli agenti del numero dieci. Il procuratore spiega che tutto verrà gestito con logica e che le scelte di Sarri non sono sindacabili perché spettano a lui le decisioni, anche quelle più scomode. Alfaro ha però aggiunto: "Ma è anche rispettabile che un giocatore che fa già parte della storia del club, che ha vinto titoli, che ha dato e sta dando tutto ancora per la Lazio, non si senta a suo agio in una situazione come questa. Per questo sia la società che noi vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda visto che Luis vuole confermare di avere ancora tanti anni di calcio davanti". Insomma, la situazione pare più che chiara, il Mago e il Comandante sembrano convivere con difficoltà nella stessa storia, spesso sono lontanissimi. La situazione andrà monitorata anche perché il possibile sacrificio dell'ex Liverpool potrebbe sbloccare anche la situazione legata all'indice di liquidità. "Sicuramente la situazione si risolverà, anche se si dovesse accettare che nel calcio spesso i cicli possono finire", ha infine dichiarato Alfaro, lasciando intendere che Luis può andar via (con preferenza alla Spagna) già da gennaio.

