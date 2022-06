Calciomercato, lo Spezia punta Ahmedhodzic: le novità

Il difensore bosniaco del Malmoe era stato accostato in passato anche alla Lazio, ma ora sono i liguri sulle sue tracce...

Lo Spezia è alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo l'addio di Martin Erlic. Secondo quanto scrive il Secolo XIX, i liguri e il direttore Riccardo Pecini, oltre a Bram Nuytinck dell'Udinese, starebbero valutando il bosniaco Anel Ahmedhodzic, già seguito lo scorso anno prima della cessione in prestito al Bordeaux. Tornato al Malmoe dopo la fine del prestito, il bosniaco sarebbe ancora in partenza e lo Spezia starebbe valutando possibili sviluppi.