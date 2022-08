Calciomercato, Udogie in direzione Inghilterra: c'è l'accordo col Tottenham

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

In questi giorni si era fatta forte la pressione del Tottenham per Destiny Udogie: Antonio Conte avrebbe richiesto a gran voce il dociannovenne dell'Udinese con la società inglese disposta ad offrire i 25 milioni richiesti (cifra che era stata chiesta anche alla Lazio per portarlo nella Capitale). Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il club friulano avrebbe raggiunto in queste ore l'accordo di massima con Daniel Levy, presidente degli Spurs, con inoltre l'idea di lasciare il terzino in prestito a Udine per quest'anno. Per la prossima settimana l'operazione potrebbe concretizzarsi ufficialmente.