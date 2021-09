Cinque cambi, Sarri e Inzaghi li usano tutti, D'Aversa no: dubbio tra gli allenatori

RASSEGNA STAMPA - Ormai si gioca in sedici.Gli undici titolari più le cinque sostituzioni pronte a cambiare la partita e spesso il risultato, Caicedo insegna. Non tutti gli allenatori di Serie A però utilizzano tutti e cinque i cambi a disposizione. Dopo tre giornate, solo otto squadre hanno effettuato 15 sostituzioni tra cui Inter, Lazio, Torino e Udinese. D’Aversa della Sampdoria il tecnico più tradizionale con appena 10 cambi, poi Thiago Motta dello Spezia con 11. Nello scorso campionato le sostituzioni effettuate sono state 3.284 su 3.800 possibili, con la media di 4,3 per squadra a partita. Quest’anno si viaggia a 4,6 con il primatista assoluto Inzaghi. Con la Lazio ha fatto 189 cambi su 190 disponibili e 15 su 15 all'inizio della sua avventura nerazzurra.