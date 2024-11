Lazio, adesso non porti limiti: i 5 punti che hanno cambiato la squadra

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non si ferma. 7 punti nelle ultime 8 partite proiettano i biancocelesti terzi in classifica. In Europa, se possibile, va ancora meglio grazie al primo posto nel girone unico. 31 gol fatti e Tavares miglior assistman del campionato, una macchina (quasi) perfetta che ha dovuto cambiare tanto in estate per arrivare a ciò che è oggi. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la Lazio è migliorata significativamente in 5 punti. Innanzitutto, nelle gambe dei calciatori c'è un motore maggiore, oltre alla velocità e alle motivazioni. Tutte caratteristiche che in passato sembravano mancare. Poi Baroni ha ridato valore offensivo ai terzini, non solo a Tavares perché adesso tutti sono più propositivi. Inoltre, l'aver affiancato Dia al Taty sembra aver risolto non solo i problemi di quest'ultimo, ma anche quelli di concretezza offensiva. Un altro aspetto fondamentale è stata la rivitalizzazione di Rovella e Guendouzi con il centrocampo a 2: ora i due sono il perno di questa Lazio che non spegne mai il motore. Dulcis in fundo, la condizione al top di giocatori come Pedro e Vecino è l'ultimo punto ma non per importanza. Nonostante l'età che avanza, i due trascinano ancora la squadra a suon di gol, prestazioni e leadership.

Pubblicato il 2/11