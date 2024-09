Lazio, che numeri per Rovella! Adesso è tempo dello step successivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Rovella al centro della Lazio. Che impatto nell'ultima gara contro il Milan: più mediano che vertice basso, è il giocatore che ha registrato più intercetti per ogni 90 minuti (1,74). Va sempre in pressing a tutto campo, solo Castellanos ha fatto meglio di lui per quanto riguarda i possessi vinti sulla trequarti (1,16 l'ex Monza, 1,36 l'argentino).

Il prossimo step ora è la verticalità. Deve anche imbucare, non solo gestire: questo miglioramento può rendere più pericolosa la manovra della squadra. Ceduto Cataldi, manca un regista puro. In rosa, poi, non c'è nemmeno un trequartista di qualità. Per questo c'è bisogno di una crescita da parte di tutti, soprattutto per quanto riguarda la trasmissione del pallone.

Rovella è diventato uno 'strappapalloni', come scrive Il Corriere dello Sport: tanti contrasti vinti a partita nelle prime tre di Serie A (2), dietro solo a De Roon e Linetty (2,33). Adesso deve rimanere costante e performante, e crescere in presenza e sostanza. Baroni l'ha elogiato spesso, per lui è un elemento fondamentale. Lo stesso vale per la società, che conta tanto su di lui.