Lazio, Dia è tornato a splendere con un particolare record in Serie A...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata a vincere a Verona e, soprattutto, è tornato anche Boulaye Dia. Un gol, il suo secondo consecutivo, e un assist in una sola gara, per la prima volta da quando indossa l'aquila sul petto certifica l'ottimo momento che sta vivendo l'attaccante. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport i numeri parlano per Dia: primo in Serie A per percentuale realizzativa considerando chi ha messo a segno almeno cinque gol.

Sei gol messi a segno da Dia con 17 tiri, 35.29% di esattezza, meglio di Thuram (13 gol, ma 28.26% di realizzazione), di Retegui (14 gol e 26.42%) ma anche di Lukaku (8 gol e 25%), di Lookman (10 gol e 19.23%). Il Dia di oggi non ha nulla di invidiare al Dia di Salerno, quello che aveva impressionato con la maglia granata segnando la bellezza di 16 gol in 33 partite.

Così come tutta la Lazio anche Dia ha avuto un forte momento di flessione: la chiamata con il Senegal e l'ipotesi, poi smentita, della malaria lo hanno rallentato così come l'infortunio alla caviglia durante la sfida contro il Ludogorets. Adesso però sembra essere tornato in forma smagliante e quanto fatto nella gara contro il Verona lo dimostra.