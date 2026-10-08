Lazio, dalle difficoltà sul mercato al settore giovanile: la speranza dei nuovi prospetti
RASSEGNA STAMPA - Con ogni probabilità, sarà un'altra sessione di mercato complicata quella invernale, con la Lazio che nella migliore delle ipotesi potrà operare in regime di saldo zero proprio come in estate. Le difficoltà da questo punto di vista, fanno ricadere le speranze sul settore giovanile, per provare a intercettare qualche prospetto davvero utile alla prima squadra.
Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la società starebbe provando ad allargare la ricerca di giovani talenti ai club internazionali: l'ultimo è Aleksej Sutalo, terzino sloveno classe 2009 ingaggiato dal Koper, che durante la sosta è stato convocato dalla Slovenia U19. Insieme a lui il difensore centrale Blaz Kovac, un altro classe 2009 che si sarebbe messo in mostra a Formello. Tra le fila della Primavera sta emergendo poi il nome di Emmanuel Eone, attaccante arrivato a luglio dal Caen che ha già messo a segno 3 reti in 5 giornate. Si muove accanto a Jacopo Landi, classe 2009 prelevato in estate dall'Empoli.
Tra gli altri innesti nelle giovanili si monitorano il portiere bulgaro Umut Bekirov, classe 2010 acquistato dal Ludogorets; Kaloyan Nedev, attaccante della stessa età arrivato dal Nesebar; Loukas Veridiano, difensore 2010 ingaggiato dal Paok; Moussa Kone, classe 2013 preso dall'Olympia Ovidiana Sulmona; Pietro La Corte, attaccante 2009 ex Palermo; Andrea Ansideri, terzino 2009 prelevato dalla Fiorentina; Gianmarco Furlan, mezzala 2012 acquistato dal Bologna; Giovanni Scozzafave, esterno 2012 proveniente dal Catanzaro.