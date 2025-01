Lazio, è il turno di Mandas: ancora imbattuto, aspetta il rinnovo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Continua la staffetta in porta e domani in Europa League sarà il turno di Christos Mandas. Il greco è ormai il portiere designato per l'Europa (e Coppa Italia, per ora) e difenderà i pali anche contro la Real Sociedad, cercando di migliorare ulteriormente i suoi numeri: in sei gare ha mantenuto la porta inviolata due volte, subendo appena due reti nelle imprese con Ajax e Napoli, ma soprattutto è ancora imbattuto.

Nonostante il poco spazio sta dimostrando il suo talento, sempre stato sotto gli occhi di tutti, compreso Provedel che durante il ritiro estivo si era sbottonato: "Per me deve un giovane portiere deve fare più esperienza possibile, ma è la società che deve decidere per il bene della squadra e del ragazzo". L'uscita non piacque molto alla Lazio, che aveva già rifiutato 12 milioni dal City per il greco a giugno. A gennaio non sono arrivate offerte, altrimenti la società ci avrebbe seriamente pensato con l'obiettivo di sbloccare l'indice di liquidità.

Come riporta il Messaggero, adesso serve il rinnovo. Provedel ha quasi 31 anni e scadrà nel 2027, mentre Mandas ne ha 23 ed è legato alla Lazio fino al 2028, guadagnando appena 200mila euro. L'incontro tra le parti è in programma da tempo, ma la società aspetterà marzo.