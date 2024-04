Lazio, Guendouzi ha smaltito l'infortunio ed è pronto a tornare. E Tudor...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - 'Guendo is back'. Matteo Guendouzi è tornato in squadra, dopo lo stop che lo aveva costretto a saltare la partita dell'Olimpico contro la Salernitana e quella di Marassi contro il Genoa. Il francese, come aveva annunciato Tudor venerdì sera in conferenza stampa, è pronto a rientrare tra i convocati per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus (si ripartirà dal 2-0 dell'andata in favore dei bianconeri). Proprio quella Juve contro cui venne in messo in panchina in campionato, per poi essere mandato in campo da titolare nella sfida di coppa.

CONDIZIONI - La prossima gara sarà l'occasione per rivederlo dal 1'. Guendouzi si è messo a disposizione fin dalla sgambata di scarico effettuata ieri dalla squadra, questa mattina lavorerà di nuovo in gruppo, esattamente come nella rifinitura di dopodomani. L'edema al polpaccio è stato completamente smaltito e ora la palla passa a Tudor. Starà al tecnico croato decidere come muoversi. Una nuova esclusione avrebbe dietro solo motivazioni tattiche o, comunque, sicuramente non fisiche.

UNA CONVIVENZA SERENA? - Il ragazzo sta bene e vuole dare il suo contributo alla squadra, esattamente come fatto in tutto l'arco della stagione. Tra i due il rapporto non è mai stato dei migliori, fin dai tempi di Marsiglia vi è una maretta che non sembra esser stata smaltita del tutto ma che, inevitabilmente, va messa alle spalle per un convivenza serena e per il bene della Lazio. La società biancoceleste, d'altronde, crede fortemente nel calciatore, vede in lui il presente e il futuro della squadra, esattamente come in Tudor (almeno per il prossimo anno e mezzo). Se i due dovranno condividere ancora a lungo lo spogliatoio, allora sarà necessario che il passato resti alle spalle.

