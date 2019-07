Lazio, i difensori più forti secondo Vieri: ci sono due ex biancocelsti

Ieri ha festeggiato 46 anni e, nonostante i suoi numerosissimi impegni, Christian Vieri ha trovato il tempo per raccontare alcune curiosità dei suoi tempi da calciatore. Come riporta la rassegna di Radiosei, l'ex bomber della Nazionale ha spiegato come oggi si possano nuovamente apprezzare dei professionisti della marcatura, difensori davvero forti. Quali erano i più forti ai suoi tempi? Bobo non ha dubbi: "Paolo Maldini era il più completo, ma ricordo Jaap Stam che era impressionante: mai visto uno così grosso e allo stesso tempo veloce". Per chiudere il cerchio, immancabile il rimando ad altri due fuoriclasse: Nesta e Cannavaro.

