Lazio, il futuro di Luka Romero è ancora tutto da decifrare: la situazione

Situazione di stallo in casa Lazio per quanto riguarda il futuro di Luka Romero. Il gioiellino biancoceleste a novembre compirà 18 anni e potrebbe accordarsi con qualsiasi altro club visto il contratto in scadenza. Come riporta l'edizione odierna de Il Tempo l'agente del calciatore attende una chiamata dalla società per decidere il da farsi sul futuro.

Sarri non ha mai nascosto la stima che nutre nei confronti del calciatore che ha sempre messo tantissima grinta ogni volta che è sceso in campo. Chissà che nel turbinio di gare che attendono la Lazio non possa trovare più spazio sbloccando anche al situazione legata al contratto.