Lazio, il giorno della verità: oggi la risonanza di Immobile, intanto Sarri pensa alle soluzioni

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella di oggi sarà una giornata fondamentale per scoprire il futuro di Ciro Immobile. Alle ore 8.30 l'attaccante si troverà in clinica e si sottoporrà alla risonanza magnetica per scoprire il grado della lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Lunedì aveva sentito un fastidio anche mentre camminava. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il rischio è quello di vedere Ciro fermo ai box per almeno un mese e mezzo.

POSSIBILE RITORNO - Se la lesione si rivelasse di primo grado, forse riuscirebbe a recuperare per il derby del 6 novembre o magari per il 13 in occasione del match contro la Juventus a Torino. Sicuramente salterà le sfide contro Atalanta, Midtyjlland, Salernitana e Feyenoord, ma c'è il rischio di vederlo tornare direttamente nel 2023 saltando quindi appunto anche Roma, Juventus e Monza.

SARRI PENSA - Intanto a Formello il tecnico inizia a pensare a qualche soluzione. Probabile l'idea del falso nueve, ma Sarri ha fin qui immaginato Cancellieri e Felipe Anderson come principali alternative del numero 17. Alla Lazio piace giocare di profondità, ma ora qualcosa dovrà necessariamente cambiare: contro l'Atalanta la scelta potrebbe quindi ricadere su "Pipe", anche se più volte il tecnico ha ammesso di veder bene Cancellieri come vice Immobile, nonostante il suo ruolo naturale sia quello dell'esterno (posizione in cui invece lo preferisce il ct Mancini). E Pedro? Giocò nel ruolo di Ciro solo all'Olimpico contro la Juventus.

GENIO O FOLLIA? - Milinkovic-Savic sarebbe una mossa azzardata? Certamente può far salire l'attacco e sfruttare la sua altezza ma toglierlo da dove è ora significherebbe levare un tassello importante tra Lazzari e Felipe sulla fascia destra. O magari un Luis Alberto centravanti di movimento con un cambio di modulo? Staremo a vedere.