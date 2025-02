Lazio imbattuta contro il Cagliari da 20 giornate: i numeri del match

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vince a Cagliari e si riprende così il quarto posto davanti alla Juve, che l'aveva momentaneamente superata grazie alla vittoria sull'Empoli. Si tratta del ventesimo risultato utile consecutivo contro la squadra sarda (17 vittorie, 3 pareggi), arrivato grazie alle reti di Zaccagni prima e Castellanos poi.

Nel dettaglio, come spiega il Corriere dello Sport, si tratta rispettivamente del settimo e dell'ottavo gol in questa Serie A per gli attaccanti biancocelesti: il capitano ha già superato lo score della scorsa stagione (6 gol in 28 partite, ora 7 in 20), mentre per Taty si tratta del quinto in trasferta, dietro solo a Lautaro, Esposito e Retegui.

Parlando di reti, per i rossoblù è andato ancora in rete Roberto Piccoli, siglando il sesto gol in campionato. La Lazio è la sua 19esima vittima in Serie A: dal suo esordio il 20 dicembre 2020, è il giocatore più giovane con almeno un gol contro un minimo di 19 avversari differenti.