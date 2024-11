Lazio, in arrivo due mesi cruciali: si va verso il giro di boa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Per la Lazio arriva il vero esame di maturità. Non una partita sola, ma un periodo lungo 42 giorni (dal 24 novembre al 5 gennaio, quando si concluderà il girone di andata) in cui si delineeranno le ambizioni del club. Da qui a marzo, inoltre, non ci saranno soste, dunque ai calciatori sarà richiesto uno sforzo fisico e mentale maggiore.

Come ricorda il Corriere dello Sport, quattro dei prossimi sei incontri saranno con le big: Bologna, Napoli, Inter e Atalanta, con i n mezzo le sfide con Parma e Lecce. Dopo aver concluso il 2024, si inizierà il nuovo anno con il derby con la Roma il 5 gennaio. Partite pesanti sulla carta ma che daranno la possibilità di capire a cosa può puntare la Lazio in questa stagione. Ad ora la squadra di Baroni ha affrontato 5 avversarie della parte sinistra della classifica ottenendo appena 4 punti su 15 a disposizione. Al netto degli episodi arbitrali, si nota come i 25 punti attuali sono frutto delle sfide con club che attualmente si trovano nella parte destra.

Non bisogna dimenticarsi, inoltre, delle coppe: in quest'anno solare sono in arrivo altre due sfide europee contro Ludogorets e Ajax, con in mezzo quella di Coppa Italia contro il Napoli. Un'insidia dopo l'altra per questa Lazio, che deve dimostrare che merita la posizione in cui si trova attualmente.