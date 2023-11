Lazio, Isaksen e Kamada sono pronti: a Salerno per prendersi la scena

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Isaksen e Kamada sono tra i due acquisti estivi della Lazio più promettenti viste le loro indiscusse qualità tecniche. Al momento però non sono ancora riusciti ad incidere come ci aspettava. L'adattamento al calcio italiano è risultato più difficile del previsto e ad oggi sono un po' più indietro nelle gerarchie di mister Sarri.

ISAKSEN - Come riporta il "Corriere dello Sport" però la sfida dell'Arechi contro la Salernitana sembra essere l'occasione propizia per mostrare il loro valore. Isaksen infatti che è partito titolare solo nella sfida contro il Monza dello scorso 23 settembre potrebbe riprendersi il posto sulla corsia di destra offensiva. Il buon impatto avuto al derby, la condizione non ottimale di Zaccagni che è tornato ad allenarsi solo nella giornata di ieri e la gestione di Pedro in vista della Champions lasciano presagire un suo ritorno in campo nell'undici di partenza. In quel caso Felipe Anderson verrebbe dirottato a sinistra dove potrebbe risultate ancor più imprevedibile.

KAMADA - Il giapponese è il vero oggetto misterioso di casa Lazio. Dopo il gol di Napoli è pian piano caduto nel dimenticatoio e nelle rare apparizioni a gara in corso non ha brillato più di tanto. È tornato titolare contro il Feyenoord per poi uscire nel corso della ripresa. Sarri più volte ha rimarcato la difficoltà di coesistenza con Luis Alberto visto che li vede piuttosto simili. Stavolta il Mago non ci sarà per squalifica e per l'ex Eintracht c'è la ghiotta possibilità di poter giocare sul centro sinistra, ruolo in apparenza più congeniale al suo stile di gioco. Rientrato per prima dalla nazionale per dei fastidi alla schiena, Kamada sembra completamente ristabilito e Salerno andrà a completare il trio di centrocampo.

ALTRE SCELTE - Restano da sciogliere i ballottaggi in avanti tra Immobile e Castellanos e quello a centrocampo tra Cataldi e Rovella. Vecino dopo la lesione ai muscoli dei glutei del derby non ha ancora ripreso il lavoro con la squadra e anche in Champions sarà out per squalifica. A centrocampo resterebbe quindi solo Basic, ormai ai margini del progetto. In difesa ha pienamente recuperato Casale, che può garantire maggiori rotazioni tra i centrali.