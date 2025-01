Lazio, l'anno nuovo porta fortuna ai biancocelesti: le statistiche dei derby

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Poco più di 48h al primo derby stagionale e la Lazio ci arriva, in termini di classifica, meglio della Roma. Come racconta il Messaggero, il divario tra le due squadre è di 15 punti, mai stato così ampio in 95 anni di derby. Il record precedente era di 14 punti, con i giallorossi avanti nella stagione 2006/07 e i biancocelesti nella 08/09.

Quella di domenica sera sarà la partita che aprirà il nuovo anno della Lazio e, fino ad ora, ha sempre portato fortuna: dal 2013 c'è stato un solo KO all'esordio nell'anno solare, però c'è da considerare anche che la Roma ha perso appena tre volte in casa (2012, 2017, 2022) negli ultimi 29 confronti contro la Lazio.

Dati incoraggianti a metà, ma che lasciano l'amaro in bocca se si pensa che quest'anno non ci sarà Ciro Immobile, che alla prima uscita dell'anno nuovo ha segnato ininterrottamente dal 2017 al 2023, per un totale di 12 gol. C'è un'altra statistica, però, a favore della Lazio: il derby di gennaio porta bene ai biancocelesti, imbattuti negli ultimi 80 anni (2 pareggi e 3 vittorie dal 1942), con l'ultimo in ordine cronologico firmato da Zaccagni il 10 gennaio 2024 in Coppa Italia.