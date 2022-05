Lazio, l'obbligo di Cabral sarebbe scattato per le presenze

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Non sarà di certo un'esperienza indimenticabile quella di Jovane Cabral con la maglia della Lazio. Arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona per 300 mila euro di prestito e 900 mila di ingaggio lordi. Un 'operazione da 1,2 milioni che non ha dato una grossa mano alla squadra di Sarri. Sono solo 66 i minuti giocati dall'attaccante capoverdiano, tutti a Udine data l'indisponibilità di Immobile. Cabral è rimasto nell'ombra di Ciro che raramente viene richiamato in panchina. Il classe 1998 stava per fare il suo ingresso in campo nelrecupero a La Spezia, ma il gol di Acerbi ha cambiato le carte in tavola. In questi mesi ha trovato conferma l’indiscrezione trapelata a inizio anno in Portogallo. Con un numero minimo di presenze (10 o anche meno), sarebbe scattato per la Lazio l’obbligo di riscatto a 8 milioni di euro stabilito con lo Sporting Lisbona. Vedremo se in queste ultime tre gare il Comandante gli concederà qualche spezzone, anche se il riscatto è praticamente impossibile.