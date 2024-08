Lazio, Marchegiani: "Serve pazienza, la contestazione non aiuta". E su Immobile...

Parla Luca Marchegiani. L'ex portiere è intervenuto ai taccuini de Il Messaggero per esprimere il suo pensiero sulla nuova Lazio di Marco Baroni. Proprio riguardo al tecnico ha detto: "Ha la grande occasione della carriera ed è un ottimo allenatore". Per lui la società ha ricominciato prendendo tanti giovani che dovranno crescere: "Anche Luis Alberto e Milinkovic al loro arrivo non erano conosciuti".

L'opinionista di SkySport predica calma, serve pazienza. Secondo lui le contestazioni dei tifosi non aiutano. E Zaccagni può raccogliere l'eredità dei big che sono andati via, come Ciro Immobile. "Il suo addio? Hanno prevalso i rapporti personali piuttosto che il valore di quello che Ciro ha lasciato alla Lazio", ha spiegato Marchegiani. "Non sono state messe da parte le problematiche personali". Un vero peccato.