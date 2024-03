Lazio, Martusciello dirigente? La risposta del mister e la reazione dello staff

RASSEGNA STAMPA - Giovanni Martusciello ha salutato la Lazio. Il vice storico di Maurizio Sarri ha guidato i biancocelesti fino alla gara con il Frosinone, ma ora si riposerà nella sua Ischia. Il tecnico ha spiegato il suo punto di vista nelle interviste dopo il successo dello Stirpe, spegnendo un po' le polemiche circolate nei giorni prima del match.

L'edizione odierna de Il Messaggero, spiega che Martusciello non resterà in biancoceleste come vice di Tudor e nemmeno con un altro ruolo. Fabiani gli avrebbe offerto un ruolo da dirigente al suo fianco per ringraziarlo, ma Martusciello ha detto no perché è legato al campo. Magari ci sarà un ripensamento, ma Giovanni spera di poter fare ancora il secondo di Mau, tornato ieri a Castelfranco. Lo scopriremo presto perché la diplomazia di Giovanni non è stata invece gradita dal resto dello staff tecnico, finito in cattiva luce pur avendo dato altrettanta disponibilità, ma soltanto per obblighi di contratto, senza più nessun entusiasmo. Questo il motivo per cui Fabiani, una volta risolto il contratto, ha deciso di non far entrare nessuno giovedì mattina a Formello. In allenamento e a Frosinone, era rimasto Sepe a dare consigli a Martusciello.