Lazio, nuovo sponsor sulle maglie? La scelta del partner è sorprendente

RASSEGNA STAMPA - Il soggiorno della Lazio in Arabia Saudita non è stato solo sportivo, per via della Supercoppa Italiana, ma anche d’affari. Non solo il mercato, il presidente Lotito ha cercato di ampliare gli orizzonti anche sul fronte sponsor e, come riporta Il Messaggero, avrebbe avviato una trattativa con un promotore saudita. Al momento non sono stati svelati altri dettagli, non si conosce il partner, ma qualora dovesse andare tutto a buon fine sulle maglie biancocelesti figurerebbe un logo nuovo.

