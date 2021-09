Lazio, Patric in versione jolly conquista anche Sarri

Ogni anno lo si mette in dubbio, dandolo per partente o fuori dai ragionamenti dell'allenatore, ma alla fine Patric il campo con la maglia della Lazio lo vede sempre. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, lo spagnolo era una pedina preziosa per Inzaghi e adesso sta già dimostrando di poterlo essere anche per Sarri, con il comune denominatore di essere per entrambi i tecnici un giocatore sempre pronto ad adattarsi alle esigenze della squadra. Patric, nato come terzino nel Barcellona B, ha ricoperto con Inzaghi i ruoli di terzo di destra nella difesa a tre e di esterno a tutta fascia all'occorrenza, adesso Sarri gli ha praticamente consegnato i gradi di vice Luiz Felipe come centrale di destra nella difesa a quattro chiedendogli però anche la disponibilità - ovviamente trovata - nel fare il terzino al posto di Lazzari qualora dovesse servire. La qualità e l'attenzione sono da affinare, vale per Patric così come per l'intera squadra che sta ancora assorbendo i dettami di mister Sarri: quello che non mancherà mai è l'abnegazione, la voglia di farsi trovare pronto ogni volta che la squadra ne ha bisogno.