Lazio, paura per Baroni: trasportato in ospedale per un malore

RASSEGNA STAMPA - Due giorni di riposo non solo per la squadra, ma anche per Baroni stesso. Dopo Monza il tecnico avrebbe voluto godersi una mini-vacanza in Umbria, a Gubbio, con la sua famiglia. Invece in breve tempo la giornata di ieri si è trasformata quasi in un incubo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il mister della Lazio stava pranzando all'Osteria Cernicchi quando si è sentito male avvertendo forti fitte allo stomaco.

È arrivata addirittura l'ambulanza per portarlo in ospedale per fare tutti gli accertamenti del caso. Si è trattato, come scrive il quotidiano, di una congestione addominale (forse un virus) molto simile a quella che ha colpito Zaccagni nei giorni scorsi. Baroni fortunatamente sta bene ed è già stato dimesso: pericolo scampato, ma quanta paura. Domani (mercoledì) pomeriggio dovrebbe già essere in campo a Formello per guidare la ripresa degli allenamenti.