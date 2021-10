Lazio Primavera, i ragazzi di Calori ripartono dalla Ternana

RASSEGNA STAMPA - Dopo la sconfitta contro la Salernitana della settimana scorsa, Alessandro Calori e i suoi vogliono ripartire dalla Ternana. L’appuntamento è oggi alle 15 al “Fersini”. L’obiettivo è sempre lo stesso: la promozione. L’unico modo per raggiungerlo è lavorare sodo per rimanere in corsa per il primo posto che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, attualmente i biancocelesti condividono con Frosinone, Ascoli, Pisa e Benevento.

