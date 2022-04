Lazio, Sarri ha in mano il gruppo: in programma una grigliata a Formello

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara il rush finale di campionato che la vede impegnata nella corsa all'Europa. Sette gare da giocare e 21 punti a disposizione per chiudere la stagione nel migliore dei modi. Intanto a Formello si pianifica il futuro. Ieri c'è stato un importante incontro tra società e tecnico per tracciare le linee guida dei prossimi anni. Mercato, rinnovo e non solo. Sarri vuole dare continuità al suo progetto biancoceleste e per farlo c'è bisogno di una perfetta alchimia con il club. Sul campo tutto procede al meglio. Il Comandante ha in mano il gruppo e i risultati sul rettangolo verde di gioco si vedono eccome. Per tenere alto il morale in questo finale di stagione e per ricambiare il mister del pranzo costoso offerto a gennaio, i calciatori biancocelesti hanno organizzato per oggi una bella grigliata nel centro sportivo di Formello. Lo spogliatoio è unito e motivato, Sarri ha ancora tanta voglia di lavorare con i propri ragazzi. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere un grande rush finale.