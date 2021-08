Lazio, Sarri striglia Luis Alberto dopo Marienfeld? Lo spagnolo smentisce

AGGIORNAMENTO 10:20 - Luis Alberto non ci sta. Il centrocampista biancoceleste nega la ricostruzione trapelata dagli organi di stampa in mattinata e sceglie ancora i social per far sentire la propria voce. Lo spagnolo ha pubblicato una storia su Instagram con la foto della notizia con sotto scritto "Bugiardo". Capitolo definitivamente chiuso?

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri non fa sconti a nessuno. Il neo tecnico biancoceleste non ha intenzione di avere occhi di riguardo e lo ha dimostrato fin dal suo primo giorno con l'aquila sul petto. Così, al ritorno dal ritiro di Merienfeld, il mister ha avuto qualcosa da ridire a Luis Alberto. Lo spagnolo ha iniziato la stagione con il piede sbagliato arrivando una settimana dopo ad Auronzo di Cadore. La situazione sembrava rientrata dopo il confronto in Veneto e un ritiro praticamente perfetto del numero dieci che è stato anche capocannoniere delle prime amichevoli stagionali. Diverso è stato il suo rendimento a Marienfeld nel secondo ritiro precampionato. Come sottolineano le edizioni odierne de Il Messaggero e La Repubblica, il Mago è sembrato meno centrato e più svogliato rispetto ai giorni sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il giocatore ha saltato anche il match con il Twente per un affaticamento muscolare e qualche dolorino che secondo lo staff medico non sarebbe stato così limitante da impedirgli di giocare. Luis ha preferito non giocare e non rischiare, ma questo non è piaciuto a Sarri che lo ha strigliato anche perché a Formello l'iberico è sembrato pimpante meno di 72 ore dopo. Il ritardo di una settimana è stato il bonus stagionale e ora nei suoi confronti ci sarà tolleranza zero. Il numero dieci sembra aver recepito il messaggio e in partitella ieri è stato spaziale realizzando anche un eurogol. Sperando che il capitolo sia definitivamente chiuso e che si possa pensare solo al campo con Luis Alberto a trascinare la Lazio come nei momenti migliori.