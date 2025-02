Lazio, tutto su Dia: sarà lui a guidare l’attacco nel tour de force

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Con Castellanos fuori per un mese, la Lazio affida il reparto offensivo a Boulaye Dia. Baroni dovrà chiedere gli straordinari all’attaccante franco-senegalese, nonostante i problemi alla caviglia che lo hanno limitato in stagione. Il gol del 2-2 contro il Napoli, però, ha dimostrato che almeno per ora il problema sembra superato.

Dia sarà fondamentale sia da centravanti, al posto di Taty, sia da trequartista alle spalle di Noslin. Finora ha segnato 9 gol con la Lazio (7 in Serie A, 2 in Europa League), con 4 reti realizzate in trasferta. E proprio lontano dall’Olimpico i biancocelesti affronteranno un ciclo di quattro gare in 13 giorni, tra campionato, Coppa Italia e l’andata degli ottavi di Europa League. Un periodo cruciale che includerà anche lo scontro diretto con il Milan per la corsa Champions.

Prima, però, c’è la sfida di sabato a Venezia, dove Dia, come anticipato da Repubblica, giocherà da punta e Pedro dietro. Da riferimento offensivo, l’ex Salernitana ha già giocato 7 volte in stagione con 3 gol all’attivo, mentre da trequartista ha segnato 6 reti e fornito 3 assist.