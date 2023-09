Lulic racconta Inzaghi e Pioli: "Simone maniacale, ha una fame incredibile"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Non solamente Juve - Lazio, l'attuale turno del campionato di Serie A vede tra i match in programma il derby di Milano. Sulla sfida tra Inzaghi e Pioli s'è espresso Senad Lulic che, con la maglia della Lazio, ha avuto modo di lavorare con entrambi gli allenatori. Del tecnico dell'Inter ha sottolineato la carica, l'elettricità, specialmente in una partita come il derby. "Nel suo lavoro è maniacale, è la sua passione, la sua vita. Ha una fame incredibile", ha proseguito. Lulic ha poi parlato del forte legame dell'allenatore col proprio staff, di cui si fida ciecamente. Di Inzaghi ha parlato come un amico, un fratello, al contrario di Pioli, considerato una sorta di secondo padre. L'ex Lazio ha concluso ammettendo di esser felice di gustarsi la partita con serenità, al contrario dei due tecnici che - conoscendoli - saranno in tensione per tutto il giorno.

TORNA ALLA HOMEPAGE