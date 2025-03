Milan - Lazio, parla Biglia: "Bravo Baroni, ma Conceicao non molla..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il pensiero del doppio ex. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista Lucas Biglia ha parlato di Milan - Lazio, gara in programma questa sera a San Siro valida per la 27esima giornata di Serie A. "I rossoneri arrivano da un periodo difficile e non sono riusciti ad avere continuità di risultati", ha detto.

Secondo lui la squadra di Conceicao avrà grande pressione vista la classifica, ma il tecnico portoghese è bravo e abituato a non mollare. "La Lazio invece ha avuto un cammino più regolare e psicologicamente sta meglio", ha spiegato. Secondo l'argentino, infatti, Baroni è stato bravo a trasmettere un calcio propositivo, anche a costo di correre dei rischi.

"Arrivare dopo Inzaghi e Sarri non è semplice. Ha in rosa elementi che non trovavano spazio in altri club ed è stato bravo a rilanciarli", ha concluso. Promosso a pieni voti, per il momento, il nuovo ciclo biancoceleste iniziato dalla dirigenza in estate.