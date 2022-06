PRIMAVERA - Lazio: Rocchi aspetta Lotito, ma la panchina...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Due retrocessioni in 3 anni e una promozione mancata è il magro bottino portato via dalla Lazio Primavera nelle ultime stagioni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ai vertici biancocelesti qualcosa potrebbe cambiare, con Bianchessi e Tare con contratto in scadenza nel 2023 e un’indiscrezione su Angelo Fabiani a cui sarebbe stato proposto (e da lui rifiutato) un posto sulla panchina della Primavera o della Lazio Women. Si vocifera da diverse settimane invece, di una promessa da parte di Lotito a Tommaso Rocchi (attuale tecnico dell’Under 18), per affidargli appunto il timone della squadra di punta del vivaio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione però la realtà sarebbe diversa: l’ex bomber biancoceleste non sarà, con tutta probabilità, il prossimo allenatore della Primavera. Rocchi sarebbe attualmente in una fase di valutazione che potrebbe portarlo anche a decidere di lasciare la Lazio per cercare una panchina che lo renda più protagonista.