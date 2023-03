Roma, il futuro di Abraham è in bilico: ecco a chi pensa Pinto per sostituirlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Abraham è al centro dei pensieri della Roma. Per l'attaccante inglese la prova nel derby contro la Lazio è stata l'ennesima dimostrazione del momento di crisi che sta vivendo. Solo sette reti in stagione, di cui 6 in campionato e 1 in Europa, un bottino sin troppo magro che sta spingendo Tiago Pinto a guardarsi intorno. Come riportato da Leggo l'attaccante a fine stagione potrebbe tornare in Premier e tra i vari nomi per sostituirlo è spuntato anche quello di Romelu Lukaku autore anche lui di una stagione opaca con la maglia dell'Inter. Il piano è quello di proporre al Chelsea, dove Big Rom tornerà a fine stagione, uno scambio.