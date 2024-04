Roma - Lazio, due rientri importanti per Tudor: di chi si tratta

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- La Lazio è pronta a tornare in campo dopo le due gare contro la Juve dove ha ottenuto una vittoria in campionato e la sconfitta in Coppa Italia. Oggi alle 18:00 andrà in scena il derby della Capitale. Per l'occasione, Tudor potrà contare sul rientro di due pedine fondamentali: Luca Pellegrini e Niccolò Rovella. I due si accomoderanno in panchina. Come riporta il Corriere dello Sport, il regista torna nell'elenco dei convocati, dopo due mesi: prima la squalifica scontata a Cagliari e poi la pubalgia. Giovedì si è allenato nuovamente in gruppo. Per l'ex Juve sono stati i primi due allenamenti agli ordini del nuovo tecnico Tudor. Il lungo calvario di Niccolò è terminato, ma ci vorranno alcune settimane per recuperare una forma fisica adeguata, dopo un lungo stop. Pellegrini, invece, dopo aver scontato un doppio turno di squalifica contro la Juve prima in campionato poi in Coppa Italia, è pronto a tornare in campo. Il terzino ex Juve nel frattempo ha potuto smaltire con calma anche una lieve distorsione alla caviglia riportata a Frosinone nell'ultima gara prima della sosta.

