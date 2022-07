Sampdoria, Caputo schietto: "Lazio? Adesso vi dico io com'è la situazione"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – La Lazio lavora sul mercato per cercare di portare rinforzi alla propria rosa. Non solo difesa e centrocampo, anche l’attacco ha bisogno di essere rinvigorito e per questo prosegue la caccia al vice Immobile. Tra i vari profili sondati, c’è anche quello di Francesco Caputo. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, il bomber della Sampdoria si è espresso per fare chiarezza in merito all’interesse dei biancocelesti. Queste le sue parole: “Né io né il mio procuratore abbiamo avuto a che fare con la Lazio, e dico Lazio perché mi si accosta sempre a loro, ma neanche con altre squadre. Voglio ribadirlo, è da fine campionato che si parla di questa storia e mi ha rotto un po' le scatole, si scrive tanto ma non c'è nulla di vero, giuro. Ho due anni di contratto alla Samp, sono felice, ho l'obiettivo di rimanere, non capisco perché continuano a uscire queste voci”