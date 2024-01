Supercoppa Italiana, importante novità: Lazio coinvolta

RASSEGNA STAMPA - Una novità importante rischia di cambiare la Supercoppa Italiana. Secondo La Gazzetta dello Sport, le quattro qualificate alle semifinali della competizione non dovranno preoccuparsi di diffidati e squalificati. Una deroga della FIGC, infatti, permetterà alle squadre di scontare eventuali squalifiche in campionato. In poche parole i diffidati che saranno ammoniti nella ventesima giornata sconteranno la squalifica nella ventunesima e non nella Supercoppa.

Grazie alla deroga è come se la competizione si giocasse a inizio stagione con zero sanzioni a carico dei calciatori. Un provvedimento preso per valorizzare il prodotto Serie A ovvero per far volare a Riad squadre al completo, esclusi i convocati per la Coppa d'Africa e la Coppa d'Asia. Ricordiamo che la Lazio ha nella lista dei diffidati ben 5 calciatori: Cataldi, Immobile, Pellegrini, Rovella e Zaccagni. L'Inter, che affronterà i biancocelesti in semifinale, conta Barella e Calhanoglu.