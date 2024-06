Tuttosport: "Allegri tra le sirene arabe e l'ipotesi Lazio"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

La Juventus e Massimiliano Allegri fanno la pace. Niente tribunale, niente più contenzioso, tra le parti c'è l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto, come ha comunicato ieri la società bianconera tramite una nota ufficiale. Si appianano dunque i contrasti, prevale il buonsenso e tutti chiudono quest'avventura a testa alta.

Con una risoluzione consensuale la società risparmia almeno un paio di milioni (utili per pagare parte dell’ingaggio di Thiago Motta) rispetto ai 7 netti che avrebbe dovuto versare all’allenatore esonerato, da parte sua Allegri viene liquidato a una cifra inferiore rispetto al suo stipendio, ma è libero di accasarsi sulla panchina di un altro club.

E proprio l’accelerazione fa pensare che qualcosa si stia muovendo: al di là delle sirene arabe, si fa strada l’ipotesi Lazio, nel caso in cui non dovesse continuare con Tudor in panchina. A riportare il tutto è l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport.