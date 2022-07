Udinese, Udogie torna sulle due partite con la Lazio: "Ci è mancata una cosa..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Destiny Udogie è stato, senza dubbio, una delle rivelazioni della Serie A 2021/22. Il laterale classe 2002 ha conquistato tutti, dai tifosi dell'Udinese al mister della Nazionale Under 21 Nicolato che lo sta preparando per il grande salto con Mancini. L'esterno sinistro è finito nel mirino dei top club italiani, ma la sua testa, almeno per il momento, è sul ritiro bianconero di Lienz agli ordini di mister Sottil. Il calciatore ha parlato del suo futuro e non solo in un'intervista riportata dalla rassegna stampa a cura di Radiosei. Udogie è ritornato anche sulle due partite con la Lazio di quest'anno concluse entrambe in pareggio, rocambolesco 4-4 all'Olimpico e 1-1 alla Dacia Arena. Ecco le sue parole: "L’Udinese quest'ano può puntare alla parte sinistra della classifica? Sì, serve rimanere molto concentrati nei finali di partita. E avere più fortuna. Nelle due gare con la Lazio non ne abbiamo avuta".