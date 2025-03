Viktoria Plzen - Lazio, manto erboso della Doosan Arena in pessime condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

Riflettori puntati sulla sfida d'Europa League tra Viktoria Plzen e Lazio, in programma questa sera alle 21. Saranno circa 12mila gli spettatori alla Doosan Arena, con un'ondata biancoceleste che nelle ultime ore è arrivata nella città ceca per assistere alla gara. Occhio però a un particolare, che proprio "particolare" non è: secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, il manto erboso dell'impianto sarebbe in pessime condizioni.

Un problema non da poco, considerando anche l'effetto che un campo non in condizioni ideali può avere sul fisico dei giocatori stessi, ovviamente più esposti al rischio di infortunio. Si attende il fischio di inizio della gara, con tanta curiosità su come si presenterà il manto erboso dello stadio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.