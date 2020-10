Scudetto 1915, Avv. Mignogna: “Contro l’oscuramento, è imminente l’hashtag per il 4 novembre!”

L’Avv. Gian Luca Mignogna, promotore della rivendicazione presso la Figc dello Scudetto 1915, stasera è intervenuto a Gold TV nel programma “Football Crazy”, per sottolineare l’importanza dell’imminente hashtag che sarà promosso per il 4 Novembre in Commemorazione dei Caduti Laziali della Grande Guerra:

“Il Covid-19 è una questione molto seria, però è inconcepibile come sulle Tv nazionali si parli di tutto, tranne che del procedimento e delle scoperte concernenti lo Scudetto 1915. Inizialmente eravamo partiti esclusivamente per rivendicarne l’assegnazione ex aequo a Lazio e Genoa, poi però è emerso come quell’aggiudicazione al club ligure rappresenti lo scandalo più grave del calcio italiano”.

“Per decenni sono state occultate fonti fondamentali come il Regolamento Ufficiale del Campionato 1914/15, il Bollettino Ufficiale della Figc, L’Italia Sportiva e l’Annuario della Federcalcio del 1927 che all’epoca sanciva nero su bianco che lo Scudetto 1915 risultava ancora inassegnato. Prima o poi qualcuno dovrà spiegare cosa sia successo, come tutto ciò sia stato possibile e come è potuto accadere che senza alcuna delibera federale i genoani si siano potuti fregiare in esclusiva del titolo”.

“Io ed il Comitato Storico della Lazio, come archelogi, abbiamo rinvenuto questi documenti ufficiali che erano misteriosamente spariti e che ora ci hanno confermato come la Lazio di quella stagione sia stata l’unica squadra a fare un percorso pulito, completo e vincente. Tutto questo però viene sistematicamente oscurato dai media nazionali”.

“È per tale motivo che stiamo studiando per il 4 Novembre un hashtag commemorativo per i Caduti Laziali della Grande Guerra, che possa rendere onore a loro e riportare al centro la questione dello Scudetto 1915. Sarà importantissimo che tutti i laziali lo condividano in massa su ogni social network, perché in questo modo, da soli e senza l’ausilio dei network nazionali, saremo in grado di esercitare la giusta pressione affinché la Figc possa definire il procedimento in essere e sancire che quella Lazio fu Campione d’Italia”.