Scudetto 1915, Mignogna: “Alla FIGC chiedo trasparenza, ai laziali condivisione dell’hashtag il 4 novembre”

L’avv. Gian Luca Mignogna è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia per anticipare un’importante iniziativa legata alla rivendicazione dello Scudetto del 1915 per la Lazio: “In questo momento la Federazione è ovviamente oberata dalle problematiche relative al Covid-19, così come tutta la società italiana. Dalla FIGC però ci aspettiamo maggiore trasparenza relativamente alla questione dello Scudetto 1915, non abbiamo più avuto aggiornamenti riguardo passi avanti sui lavori della commissione, così come non c’è stato nessun riscontro per l’audizione che avevo richiesto anche in conference-call, in ottemperanza alle misure di sicurezza che tutti stiamo osservando.”

“Di fronte a un problema di sopravvivenza del sistema calcio sapremo aspettare. Capisco meno che le testate e le televisioni nazionali, che non si fanno problemi ad occuparsi di argomenti leggeri. Tutte le istanze che abbiamo presentato si sono rivelate inattaccabili, sia dagli storici genoani sia da tutti coloro che hanno avanzato dubbi sulla rivendicazione. E’ chiaro che di fronte a uno stallo prolungato si potrebbe appellarsi alla giustizia ordinaria: ma un passo del genere, oltre a rappresentare un atto di sfiducia verso la FIGC che ritengo ancora inopportuno, anche alla luce della serietà dimostrata dal presidente Gravina sulla questione, porterebbe poi a un prolungamento decennale visti i tempi giudiziari.”

“L’idea può essere lo stralcio della questione rispetto ai procedimenti che fanno parte del lavoro della Commissione FIGC, visto che per i campionati del 1925 e del 1927 non è stato certo fatto il lavoro che in prima persona ed altri membri dell’equipe come l’avvocato Pasquale Trane, Fabio Belli, Emiliano Foglia e altri abbiamo compiuto per realizzare un dossier complessivo di oltre mille pagine che si trova nelle mani della FIGC.”

“Ai laziali chiedo di non perdere il mordente e di sostenere la rivendicazione con forze moltiplicate: il 3 novembre comunicheremo e lanceremo un hashtag da condividere il giorno successivo, il 4 novembre che è il giorno in cui si commemorano i caduti. Non abbiamo tante occasioni per parlare dello Scudetto 1915, contro l’oscurantismo sfruttiamo i social e condividiamo in massa questo hashtag su tutte le piattaforme per far ardere più forte la fiamma della rivendicazione.”

