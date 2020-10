Bruges - Lazio, esordio assoluto per il Primavera Czyz

Come se non bastasse una Lazio decimata tra infortuni e presunti casi di positività Covid piove sul bagnato a Bruges e nella ripresa Felipe Caicedo è costretto a lasciare il campo per un problema alla spalla. Già nel primo tempo l'attaccante aveva accusato alcuni fastidi ma ha provato a rimanere in campo nonostante il dolore. Alla fine l'ecuadoriano alza bandiera bianca e mister Inzaghi ha solo ragazzi della Primavera in panchina. Esordio assoluto quindi in prima squadra e anche in Champions League per il classe 2001 Szymon Czyz.