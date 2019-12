CLASSIFICA PRIMAVERA - Lazio, vittoria vitale. Tanti in pochi punti

La Lazio di Menichini batte in rimonta il Napoli in trasferta, conquistando tre punti importantissimi per smuovere la classifica. I biancocelesti si portano a quota 13, superando la Sampdoria e agguantando il Torino in decima posizione. Zona play-out per il momento allontanata, ma la graduatoria è comunque cortissima. Ecco la classifica.



Atalanta 31*

Cagliari 28

Inter 23*

Genoa 20

Roma 19*

Juventus 17*

Empoli 16

Bologna 15*

Fiorentina 14

Torino 13

Lazio 13

Sampdoria 12*

Sassuolo 12

Pescara 10*

Napoli 9

Chievo 8*



* una partita in meno