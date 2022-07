Lazio, ad Auronzo insieme ai "grandi": ecco i Primavera in ritiro

Sono ben 7 i ragazzi dell'Under 19 biancoceleste ad essere stati aggregati alla prima squadra per il ritiro sotto le tre cime di Lavaredo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Un portiere, 4 difensori e 2 centrocampisti. È questo il "bottino" portato via da mister Sarri alla Primavera, giovani di talento partiti alla volta di Auronzo di Cadore per mettersi a disposizione dell'allenatore e cercare di convincerlo delle loro qualità. Per la porta c'è Alessio Furlanetto: il classe 2002 si è messo in luce in diverse occasioni in questi anni con la formazione Under 19 mostrando di essere un giovane custode dei pali dalle ottime prospettive. I terzini sono 2: per il lato sinistro Valerio Marinacci, per il destro Romano Floriani Mussolini. I centrali invece sono Fabio Ruggeri ed Enzo Adeagbo. Nonostante l'annata non positiva, con la mancata qualificazione in Primavera 1, i giovani biancocelesti hanno mostrato di avere indubbiamente delle qualità. I centrocampisti sotto le tre cime di Lavaredo sono invece l'ivoriano Larsson Coulibaly e il capitano, nonchè pilastro della mediana Marco Bertini.

I primi a mostrare sui social tutta l'emozione per l'arrivo sulle Dolomiti sono stati Ruggeri e Marinacci, che ha postato alcune foto su Instagram del pittoresco paesaggio di Auronzo di Cadore.