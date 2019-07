Lazio, Bianchessi scatenato: altri quattro colpi per il settore giovanile

Non si ferma la campagna di rafforzamento del settore giovanile biancoceleste. Il responsabile Mauro Bianchessi ha messo a segno altri quattro colpi di prospettiva. Come si legge sul sito della Lega infatti, la Lazio si è assicurata le prestazioni del portiere Lorenzo Brusca (14 anni), a titolo temporaneo, e dell'attaccante Valerio Crespi (15), prelevati entrambi dal Savio. Dalla Nuova Tor Tre Teste invece arrivano Lorenzo Ferro, centrocampista classe 2003. Prolungamento del prestito dall'Urbetevere invece per Riccardo Legnante, attaccante già a disposizione dell'under 15 di Rocchi.

