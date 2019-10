Lazio, i risultati del weekend del settore giovanile: vince solo l'U14

Weekend non proprio positivo per il settore giovanile biancoceleste. Le giovani aquile impegnate sul campo fra sabato e domenica, hanno portato a casa solo una vittoria (l'Under 14 di Gonini a valanga sull'Albalonga). Sconfitte invece per la Primavera sul campo del Cagliari e per l'Under 17 contro il Parma. Un turno di riposo infine per Under 16 e Under 15.

PRIMAVERA, 6 giornata, All. Leonardo Menichini

CAGLIARI-LAZIO 3-1

Marcatori: Cerbara.

UNDER 17, 7ª giornata, All. Paolo Ruggeri

LAZIO-PARMA 3-4

Marcatori: Mancino (2), Castigliano.

UNDER 16, 8ª giornata, All. Marco Alboni

RIPOSO

UNDER 15, 8ª giornata, All. Tommaso Rocchi

RIPOSO



UNDER 14, 4ª giornata, All. Simone Gonini



ALBALONGA-LAZIO 0-9

Marcatori: Bordoni, Serra (4), Ceccarelli, Carbone (2), Gelli.

LE PROBABILI DI LAZIO-TORINO

LAZIO-TORINO, BIGLIETTI DISPONIBILI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME