Lazio, il programma del settore giovanile: derby di fuoco per la Primavera

Tre gare casalinge e tre trasferte nel weekend del settore giovanile della Lazio. Domenica l'Under 15 e 16 saranno impegnate a Chiavari per affrontare la Virtus Entella, mentre l'Under 14 scenderà sul campo del Savio. Match da segnare in rosso sul calendario quello della Primavera: sabato alle 11:00, al Mirko Fersini di Formello, la squadra di Menichini proverà a rialzare la testa nel derby contro la Roma. I giallorossi sono secondi a 16 punti, i biancocelesti praticamente penultimi con 7. Un vero e proprio testacoda in cui Franco e compagni saranno chiamati al riscatto. Al Green Club giocheranno invece Under 13 e 14 Pro. Le due compagni saranno impegnate entrambe di domenica rispettivamente contro Villalba Ocres Moca e Vis Pesaro.

PRIMAVERA, 9ª giornata, All.: Leonardo Menichini

LAZIO-ROMA

Sabato 23 novembre ore 11:00, Mirko Fersini di Formello

UNDER 16, 9ª giornata, All.: Marco Alboni

VIRTUS ENTELLA-LAZIO

Domenica 24 novembre ore 12:30, Campo A. Daneri | Via Parma, 314 (Chiavari)

UNDER 15, 9ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

VIRTUS ENTELLA-LAZIO

Domenica 24 novembre ore 10:30, Campo A. Daneri | Via Parma, 314 (Chiavari)

UNDER 14, 8ª giornata, All.: Simone Gonini

SAVIO-LAZIO

Sabato 23 novembre ore 15:00, Campo ‘Raimondo Vianello’ | Via Norma, 5 (Roma)

UNDER 14 Pro, 5ª giornata, All.: Simone Gonini

LAZIO-VIS PESARO

Domenica 24 novembre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

UNDER 13, 6ª giornata

LAZIO-VILLALBA OCRES MOCA

Domenica 24 novembre ore 10:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

