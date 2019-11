Lazio, il programma del settore giovanile: tante sfide importanti

La Lazio si riposa, la Primavera pure. Ma dall'Under 13 all'Under 17 biancoceleste tutte le compagini scenderanno in campo per un weekend ricchissimo di impegni. Si parte tra poco, ore 15:00, al Green Club per Lazio - Fano Under 13 e al Delfino Training Center per Pescara - Lazio Under 14 pro. Domenica invece tantissime partite, a cominciare dall'Under 14 regionale che affronterà tra le mura amiche del Green Club la Vigor Perconti. Trasferta a Torino invece per l'Under 15 di Rocchi e l'Under 16 di Alboni, mentre l'Under 17 virerà verso La Spezia per la decima giornata del proprio campionato. Di seguito, ecco tutti gli impegni del weekend delle piccole aquile:

- UNDER 17, 10ª giornata, All.: Paolo Ruggeri

SPEZIA-LAZIO

Domenica 17 novembre ore 11:00, Intels Training Center ‘B. Ferdeghini’ | Via Melara, 91 (La Spezia)

- UNDER 16, 11ª giornata, All.: Marco Alboni

TORINO-LAZIO

Domenica 17 novembre ore 12:30, Campo Leonardo Da Vinci | Via Leonardo da Vinci, 24 (Grugliasco)

- UNDER 15, 11ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

TORINO-LAZIO

Domenica 17 novembre ore 10:30, Campo Leonardo Da Vinci | Via Leonardo da Vinci, 24 (Grugliasco)

- UNDER 14, 7ª giornata, All.: Simone Gonini

LAZIO-VIGOR PERCONTI

Domenica 17 novembre ore 10:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 14 Pro, 4ª giornata, All.: Simone Gonini

DELFINO PESCARA-LAZIO

Sabato 16 novembre ore 15:00, Delfino Training Center | C.da Mascarola - Città S. Angelo

- UNDER 13, 5ª giornata

LAZIO-ALMA JUVENTUS FANO

Sabato 16 novembre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

