Lazio, il programma del weekend del settore giovanile

Nuovo weekend alle porte per il Settore Giovanile della Lazio. L'Under 13 sarà la prima a scendere in campo sabato alle 15:00, contro il Boreale Donorione. Stesso orario per l'Under 14, che se la vedrà invece con il Pro Calcio Tor Sapienza. Domenica invece sarà la volta dell'Under 15 e dell'Under 16, che ospiteranno le compagini di pari età della Sampdoria. Turno di sosta per l'Under 17 di Paolo Ruggeri. Ecco il programma:

- UNDER 17, All.: Paolo Ruggeri

SOSTA

- UNDER 16, 7ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-SAMPDORIA

Domenica 20 ottobre ore 13:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 15, 7ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-SAMPDORIA

Domenica 20 ottobre ore 11:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 14, 3ª giornata, All.: Simone Gonini

LAZIO-PRO CALCIO TOR SAPIENZA

Sabato 19 ottobre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’

- UNDER 13, 1ª giornata

BOREALE DONORIONE-LAZIO

Sabato 19 ottobre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’