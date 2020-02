Lazio, il weekend del settore giovanile biancoceleste

Un nuovo weekend alle porte per il settore giovanile della Lazio. Ben tre compagini non scenderanno in campo: riposo per l'Under 13, sosta di campionato per Under 16 e Under 15. Sabato aprirà le danze l'Under 14 di Gonini, impegnata in casa con l'Albalonga. Domenica giocherà invece l'Under 17 di Fratini contro il Livorno. Sempre domenica, l'Under 14 tornerà in campo per la competizione Pro, contro il Pescara. Di seguito tutti gli impegni:

- UNDER 17, 18ª giornata, All.: Fabrizio Fratini

LAZIO-LIVORNO

Domenica 16 febbraio ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 14, 19ª giornata, All: Simone Gonini

LAZIO-ALBALONGA

Sabato 15 febbraio ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 14 PRO, 13ª giornata, All: Simone Gonini

LAZIO-PESCARA

Domenica 16 febbraio ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’